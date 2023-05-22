Suriyeliler 3 Türk gencini bıçakladı. Özdağ: Suriyeliler bu işin eğitimini almış. İktidar ise Suriyelileri göndermeyeceğiz dedi

Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Kocaeli'de Suriyelilerin 3 Türk gencini bıçakladığını açıkladı.

Suriyeliler 3 Türk gencini bıçakladı. Özdağ: Suriyeliler bu işin eğitimini almış. İktidar ise Suriyelileri göndermeyeceğiz dedi

Editör: Serkan Talan

Türkiye’de Suriyelilerin varlıklarının tartışılması uzun süredir devam ediyor. 28 Mayıs seçimlerine giderken mülteci krizi de ana gündemlerden biri. Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların geleceği her gün tartışılıyor.

Seçimlerde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacıları ülkelerine göndereceğini açıklarken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise Suriyelilerin Türkiye'de kalacağını söyledi.

Hükümetin açık kapı politikası nedeniyle yasal ya da kaçak yollardan milyonlarca Suriyeli ülkemize geldi. Bu tartışmalarda devam ederken Suriyelilerin vukuatları da sürüyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Kocaeli’de Suriyelilerin 3 Türk gencini bıçakladığı öne sürdü.

Özdağ, “Doktorun söylediğinde göre Suriyeliler bu işin eğitimini almışlar.” dedi.

Özdağ’ın paylaşımı şu şekilde:

Dün akşam Kocaeli Darıca Sırasöğütler Mahallesinde 3 Türk genci Suriyeliler tarafından bıçaklanmış. Doktorun söylediğinde göre Suriyeliler bu işin eğitimini almışlar. Normal bıçak yarası değilmiş. Tavır almak için kendi çocuğumuzun bıçaklanmasını beklemeyelim.

Özdağ’ın gencin hastaneden videosunu da paylaştı.

İşte o paylaşım:

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SÜLEYMAN SOYLU: SURİYELİLERİ GÖNDEREMEYİZ ALLAH BİZİ YAKAR

Süleyman Soylu Suriyelilerin Türkiye'nin kardeşleri olduğunu ve onları ölüme gönderemeyeceklerini ifade etti.

Soylu, "Kardeşlerimizin hiçbirini can güvenliğinin olmadığı bir noktaya teslim edemeyiz, Allah bizi yakar. Tayyip Erdoğan 100 yıl sonra Suriyelileri ölüme gönderen bir lider olarak anılmak istemez" şeklinde konuşmuştu.

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