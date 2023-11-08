Suriye’de ABD üssüne füzeli saldırı

İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye’deki Deyrizor kentinde yer alan Conoco gaz sahasındaki ABD üssüne füzeli saldırı düzenlediğini duyurdu.

KAYNAK: İHA
Suriye’de ABD üssüne füzeli saldırı

Irak ve Suriye’deki ABD askerlerinin bulunduğu üslere füze ve İHA saldırıları devam ediyor.

İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direniş tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki Deyrizor kentinde yer alan Conoco gaz sahasında bulunan ABD üssüne füze saldırısı düzenlendiği duyurularak, fırlatılan füzelerin hedefe isabet ettiği vurgulandı.

Irak İslami Direniş, Uluslararası Erbil Havaalanı’nda ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse iki kez İHA saldırısı düzenlemişti.

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