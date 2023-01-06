Suriyeli genç Türk milletini nankörlükle suçladı: Oy kullanacağım oyumu Erdoğan’a vereceğim

“Bavul TV” adlı kanalda yayınlanan sokak röportajında konuşan Suriyeli sığınmacı, “Çok umutluyum bu yıldan. İnşallah güzel bir yıl olacak. Seçimleri bekliyorum özellikle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasını isterim. Ben yabancıyım bu arada Suriyeliyim. Ben Türk vatandaşıyım oyumu kullanacağım.” dedi.



"ZAMLARIN CUMHURBAŞKANI İLE İLGİSİ YOK"

Türk milletini nankörlükle suçlayan genç, “Bakıyorum köprülere, tünellere millet hala nankörlük yapıyor. Çalışırsan para var. Ben okuyorum, çalışıyorum bana çok güzel para geliyor. Abim de babam da çalışıyor aylık gelirimiz 25-30 bin lira.” şeklinde konuştu.



İğneden ipliğe her gün gelen zamlar hakkında ise “Zamların Cumhurbaşkanı ile ilgilisi yok. Zam geliyorsa herkese geliyor.” dedi.



"SURİYE'Yİ ÖZLEMEDİM"

Suriyeli sığınmacı, halkın neden nankör olduğunu ise şu sözlerle açıkladı: “20-30 bin liraya telefon alıyor taksitle sonra ‘geçinemiyorum’ diyor. Öyle bir telefon alırsan tabii ki geçinemezsin. Millet gidiyor 30-40 bin liraya telefon alıyor. Ne gerek var? 2 bin liralık telefon var, 10 bin liralık alıyorlar. Sonra geçinemiyorlar.”



Burada mutlu olduğunu belirten genç, “Memleketi özledin mi” sorusuna da “Özledim desem yalan olur çünkü ben burada büyüdüm.” şeklinde yanıt verdi.



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