Sokak röportajında vatandaştan kurşun gibi sözler: Para pul oldu, insanlar kul oldu

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş sosyal medyada gündem oldu. Hayat pahalılığına dikkat çeken ve gelir adaletsizliğine dikkat çeken vatandaş adeta isyan etti.

“Para pul oldu” diyen vatandaş özetle şu ifadeleri kullandı:

"20 yıl yahu. Ne oldu? Para pul oldu, insanlar kul oldu." Bunlar Müslümansa ben putperestim Vatan evlatlarına din iman, kendi evlatlarına han hamam."