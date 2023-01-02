2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sokak röportajında vatandaştan kurşun gibi sözler: Para pul oldu, insanlar kul oldu

Sokak röportajında vatandaştan kurşun gibi sözler: Para pul oldu, insanlar kul oldu

Sosyal medyada yapılan bir sokak röportajında konuşan vatandaşın sözleri gündem oldu. Kurşun gibi sözler söyleyen vatandaş, "Para pul oldu, insanlar kul oldu" dedi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 14:34
Takip Et

Sokak röportajında vatandaştan kurşun gibi sözler

Sokak röportajında vatandaştan kurşun gibi sözler: Para pul oldu, insanlar kul oldu
+
Aa
-

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş sosyal medyada gündem oldu. Hayat pahalılığına dikkat çeken ve gelir adaletsizliğine dikkat çeken vatandaş adeta isyan etti.

“Para pul oldu” diyen vatandaş özetle şu ifadeleri kullandı:

"20 yıl yahu. Ne oldu? Para pul oldu, insanlar kul oldu." Bunlar Müslümansa ben putperestim Vatan evlatlarına din iman, kendi evlatlarına han hamam."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Emekli ahmet
2.01.2023 15:27
Tüik rakamlarına göre değil piyasa enflasyon rakamlarına göre adil maaş zammı bekliyoruz Aksi olduğu takdirde seçimlerde bunun karşılığıda değerlendirilecektir.  
 
Zzzzzz
2.01.2023 15:01
Özelleştirme adi altinda herseyimiz satildi yol köprü oldu. HALK gercekten artik peynir bile sofraya koyamaz oldu  
 
🇹🇷
2.01.2023 14:59
Dinin siyasete alet edilmesinin korkunç sonu HALK kaybetti muteahitler EKONOMİSİ milleti inletti günah TÜRKİYEM DEMOKRASİ şart GIDISAT cok kötü  
 
TÜM YORUMLAR (12)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
1
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
5
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
6
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
7
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Son dakika... Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Son dakika... Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Son dakika... Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Aydın'da vinç kazası can aldı
﻿Aydın'da vinç kazası can aldı
﻿Aydın'da vinç kazası can aldı
﻿Meksika'da hapishaneye silahlı baskın çok sayıda kişi hayatını kaybetti
﻿Meksika'da hapishaneye silahlı baskın çok sayıda kişi hayatını kaybetti
﻿Meksika'da hapishaneye silahlı baskın çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.