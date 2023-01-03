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AKP'li kadın ekonomiyi eleştiren adamı nankörlükle suçladı. Aylıklarını kesmekle tehdit etti

Bağcılar'da yapılan bir sokak röportajında ekonomiyi ağlayarak anlatan adamın isyanına yoldan geçen AKP'li bir kadın da katıldı. Kadının "Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam bu tür insanların aylığını keserim. Bizim sarayımız var, nankörlük yapmayın" dedi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 09:33
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Ekonomiyi ağlayarak anlatan adama AKP'li kadından şok cevap 

AKP'li kadın ekonomiyi eleştiren adamı nankörlükle suçladı. Aylıklarını kesmekle tehdit etti
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Odatv'nin haberine göre, son zamanlarda sosyal medyada yayınlanan sokak röportajlarında konuşan vatandaşlar gündem olmaya devam ediyor.

Medyali Tv adlı YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında konuşan bir vatandaşın ise ekonomik durumunu anlatırken ağlaması sosyal medyada gündem oldu.

Markete giren bir arkadaşının parasıyla sadece 2 patates, 2 soğan 2 biber aldığını söyleyen vatandaş “Bu insanlara yazık. Bizi kullanıyorlar, paranla hiçbir şey alamıyorsun. Elimde bir sürü poşet vardı çocuğa verdim. Millet aç. Kapımda arabam varmış, yiyim arabasını olmasın araba ya” diye tepki gösterdi.

Ekonomiyi eleştiren vatandaşın sözlerine, sokaktan geçen bir başka vatandaş tepki gösterdi. “Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam bu tür insanların aylığını keserim” diyen vatandaş, sokak röportajında konuşan diğer vatandaşa “Nankörsün” dedi.

Zamları marketlerin yaptığını söyleyen vatandaş, “Bizim sarayımız var, Türkiye’nin sarayı var, nankörlük yapmayın” diye konuştu.

Aynı zamanda 30 senedir kiracı olduğunu söyleyen kadın “Gelirim iyi olmasa da ben nankör bir insan değilim” dedi.

Diğer vatandaş ise kadının bu sözlerine “Boş konuşuyorsun” diye yanıt verdi. Sokak röportajındaki o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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