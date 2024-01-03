Suriyeliler için el değmemiş koruya kıyılıyor. İzmir'de Suriyeli çocuklara özel anaokulu

İzmir’in köklü okullarından Bornova Anadolu Lisesi’nin korusuna mülteciler için anaokulu yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje için seçilen el değmemiş koruda inşaat çalışmalarına başlandı.

Söz konusu gelişmeyi Yeniçağ yazarı Fatih Ergin duyurdu. Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Suriyelilere anaokulu yapmak için el değmemiş koru mahvediliyor. İzmir Bornova Anadolu Lisesinin güzelim korusuna kıyılıyor! Türk çocuklarına aynı değeri vermeyip demografik yapıyı tehdit edenler el üstünde tutuluyor. Türk halkından saklanan bir taahhüt var işin içinde..” ifadelerini kullandı.

4 ADET ANAOKULU DAHA YAPILACAK

Öte yandan söz konusu proje, mülteciler için İzmir’de yapılacak tek anaokulu inşaatı değil.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü’nün açtığı ihaleye göre, Kınık, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde de toplam 4 adet mülteci anaokulu kurulacak.

İhale ilanında okul yapım parasının tamamının Alman Kalkınma Bankası (KFW) tarafından karşılanacağı açıklandı. Bankanın paranın tamamını hibe olarak vereceği belirtildi.

İlanda projenin, Avrupa Birliği'nin ‘Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı’ (FRIT Fonu) bünyesinde, KFW yürütücülüğü ile 'Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim II Projesi' olduğu kaydedildi.