Suriyeliler İngiltere’de şeriat yürüyüşü yaptı. Bu görüntüler Londra’nın göbeğinde çekildi

Suriyeliler ve Iraklılar İngiltere’de şeriat yürüyüşü yaptı. Ortaya çıkan görüntülerde bir kadın yürüyüşe katılmayanlara lanet okuyarak tepki gösterdi.

Suriyeliler İngiltere’de şeriat yürüyüşü yaptı. Bu görüntüler Londra’nın göbeğinde çekildi

Editör: Özlem Kıral

Orta Doğu ülkelerinden kaçak yollarla Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerine dağılan mülteciler gittikleri her yerde çeşitli sorunlara neden oluyorlar. Bunun son örneği İngiltere’de yaşandı. Başkent Londra’da Iraklı ve Suriyeli sığınmacılar şeriat isteyerek sokağa çıktı.

Londra’nın göbeğinde gerçekleşen yürüyüşte Iraklı ve Suriyeli sığınmacılar şeriat istedi. Yürüyüş yapan grubun içinde Irak ve ÖSO bayrakları açanlar da oldu.

Ayrıca bir grup Iraklı ve Suriyeli, şeriat yürüyüşüne katılmayan Arap göçmenlere, lanet okudu.

İngiliz muhafazakarlar ve milliyetçiler görüntülere tepki gösterdi.

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