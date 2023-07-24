Suriyeliler ve Afganlar derken yeni istilacılar onlar oldu. Örgütlenip Türk polisini hedef aldılar

Türkiye’deki Kamerun örgütü, vatandaşlarının polis tarafından şiddet gördüğünü söyleyerek Türk polisini hedef aldılar. Bazı örgüt üyeleri ise protesto yapacaklarını duyurdu.

Suriyeliler ve Afganlar derken yeni istilacılar onlar oldu. Örgütlenip Türk polisini hedef aldılar

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’nin en önemli ve en çok tartışılan konuların başında sığınmacılar ve kaçaklar geliyor. İktidarın olmayan göç politikası Türkiye’yi yol geçen hanına çevirdi. Her gün sınırdan İran, Pakistan, Afganistan ve Suriyeli uyruklu kaçak girişi oluyor.

Suriyeliler ve Afganların istilası sürerken yeni bir istila ortaya çıktı. Afrikalıların kurduğu Kamerun Örgütü Türk polisini hedef aldı.

Örgüt, vatandaşlarının polis tarafından şiddet gördüğünü, haksız yere tutuklandıklarını, sınır dışı edildiklerini ve konutlarına baskınlar yapıldığını iddia ediyor.

Ayrıca sosyal medyada yayılan görüntülere göre, Kamerunlular, sınır dışıları protesto etmek için 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü Edirne'de protesto yürüyüşü gerçekleştirecek.

Videoda şu açıklama yer alıyor:

Türk Toplarında insanlarımızın maruz kaldığı… araştırmamı geliştirdim ve buldum ki birkaç vatandaş istismara maruz kalıyor Türk Polisleri tarafından kötüye ve tutuklamalar, oturma izinlerinin kaldırılması, konutlara yapılan saldırılar, tekrarlanan sürgünler Kamerun makamlarına danışmadan.

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