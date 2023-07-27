Suriyeli kaçaklar elini kolunu sallayarak sınırdan geçip video çekti

Editör: Osmancan EROK

Türkiye'nin dünyanın en büyük sığınmacı kitlesine ev sahipliği yapan ülke haline geldi. Suriyeli sığınmacıların sayısı arttıkça, gıda ve konut fiyatları da uçuşu geçti.

Suriyeliler'in ve başka ülkelerden gelen sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmeleri meselesi, bu sene yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ana başlıklarından birisi olmuştu.

Erdoğan'a karşı yarışan üç aday da sığınmacıları ülkelerine gönderme vaadinde bulunmuştu.

Ancak sığınmacı sorunu hayat pahalılığı kadar gündemi meşgul ediyor. 5 gün önce Suriye'den Türkiye'ye gelmeye karar veren 100 sığınmacı bir zamanlar "Bu sınırdan kuş bile geçemez" diyerek övündüğümüz sınırı ellerini kolları sallayarak geçmeye devam ediyor.

Verdikleri mollalarda da video çekerek sanki babalarının tarlalarındaymış gibi poz vermeyi ihmal etmiyorlar.

Başıboş Kaçak Sorunu adlı grup sosyal medyadan "Büyük bir kaçak göçmen grubu sınırlarımızdan giriş yaptıktan sonra video yayınlandı.

VİDEO ÇEKTİLER

22 Temmuz'da hiçbir sorun olmadan sınırlarımızı geçebilmişler. Kayıtta çok kalabalık oldukları ve hepsinin erkek olduğu dikkat çekiyor. Bu geçişlere dur demeden sınır dışı ettiğimiz 3-5 kaçak göçmen hiçbir anlam ifade etmez" çekilen videoyu paylaştı.

Bu duruma tepki gösteren bir vatandaşlar "Metrobüs giriş ve çıkışlarında polis yabancı uyruklulara kimlik sorarak biz sığınmacı avındayız mesajı veriyor. Sen sınırı yol geçen hanına çevirtirsen burada 50 tane sığınmacı yakalasan ne yazar. Sen 50 taneyi yakalayana kadar 150 tanesi giriş yapıyor" dedi.

Sığınmacıların gitmesi halinde ev kiralarının ucuzlayacağını da belirten aynı vatandaş "Ev sahibi 15 bin TL kira istiyor. 1 sığınmacı evi kiralıyor. 15 arkadaşını da yanına alıyor. Adam başı 1000 TL'ye otuyorlar" dedi.