Suriyeliler ve Iraklılar küçükbaş hayvanları silah zoruyla aldı. Evlerinden uyuşturucu ve silah çıktı

Eskişehir'de bir kişinin küçükbaş hayvanlarını ve parasını silah zoruyla gasp eden 5'i Suriye, 2'si Irak uyruklu 7 yabancı jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Suriyeliler ve Iraklılar küçükbaş hayvanları silah zoruyla aldı. Evlerinden uyuşturucu ve silah çıktı

Sulukaraağaç Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinde meydana gelen olayda, 5'i Suriye, 2'si Irak uyruklu 7 şüpheli maske takarak girdikleri evde bulunan Irak uyruklu Ahmed J.'nin ellerini ve ayaklarını bağladı. Ardından bahçede ve ikamette bulunan 15 küçükbaş hayvanı, 3 cep telefonunu, 1 televizyonu, 2 fırını ve 20 bin TL ile bin doları alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Ev sahibi Ahmed J.'nin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Bölgede bulunan çok sayıdaki güvenlik kameraları ile kaydedilen 900 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı kamyoneti tespit etti. Ekipler tarafından Eskişehir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5'i Suriye, 2'si Irak uyruklu 7 şüpheli saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 adet tabanca, 12 adet tabanca mermisi, 2 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından, ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve nitelikli yağma’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

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