Suriyelilerin Kuran Kursu'nda İngiliz ve İtalyan yetkili. Türkiye Taliban mı yapılıyor

Editör/Ersoy Özdem

Hatay Reyhanlı'da Taliban skandalına imza atıldı. Gazeteci Fatih Ergin "Türkiye Taliban'a mı hazırlanıyor" başlığını attı. Ergin peş peşe attığı twittlerle gündem yaratacak sorular sordu. Reyhanlı'daki bir binaya "TC Reyhanlı Müftülüğü 02 Nolu Göçmen Kursu" tabelasını asıp, sarıklı cüppeli eğitim verildiği ortaya çıkarıldı.Tabela var ama Müftülüğün açıklaması "bizim haberimiz yok" şeklinde. Ergin'in paylaşımlarının ardından tabela anında yok edildi yani söküldü. Konu araştırıldıkça altından neler neler çıktı. Kursa muhatap kişi bir İtalyan erkekle, İngiliz kadın. Gazeteci Fatih Ergin de sormaya başladı. Ortada Talibanvari bir eğitim var. Ülke kısaca Taliban'a mı çevrilmeye çalışılıyor.

İşte Gazeteci Fatih Ergin'in peşpeşe yaptığı 5 paylaşım:

TÜRKİYE TALİBAN'I MI HAZIRLANIYOR? Hatay Reyhanlı Müftülüğü'ne bağlı Göçmen Kuran Kursu'nda Suriyeli çocuklara cübbeli, sarıklılar eğitim veriyor! Kursun erzak işine talip esnafla kurs adına İNGİLİZ bir erkek ve İTALYAN bir kadın muhatap oldu! O çocuklar ne için yetiştiriliyor?

Reyhanlı'da Suriyelilere eğitim veren ve TALİBAN yetiştiren Kuran Kursu'nda yeni skandal! Paylaşımımın ardından, kursa polisler geldi. Olay yerine çağrılan müftü polislere, "Haberimiz olmadan tabelamız asılmış" açıklaması yaptı. Devletin haberi olmadan o tabela nasıl asılıyor?

ULUSLARARASI YAPI ÇIKTI! Suriyelilerin Taliban olarak yetiştirildiği bu binadan, "TC Reyhanlı Müftülüğü 02 nolu Göçmen Kuran Kursu" tabelası, skandalı ortaya çıkarmamla söküldü. Hemen müdahale eden Türk polisine teşekkür ederim. İşin arkasından garip bir yapı çıktı. Duyuracağım!

Kuran Kursu'nu temsil eden İtalyan kadın, Arapça dahil 4 dil biliyor! Diyanet'in göstermelik bir imam atadığı kursun mahrem yapısı var. İddia o ki; eğitim veren cübbeli ve sarıklılar da yabancı! İngiliz ve İtalyanların Kuran Kursu ile işi ne? Türkiye Taliban'ı mı yetiştiriliyor?

Reyhanlı'da bu şekilde başka Kuran kursları da var! Türkiye'deki sığınmacı, kaçak sorunu hep dikkat çektiğimiz noktaya eviriliyor! Gönderilmezlerse, yeni İŞİD, El Kaide, Taliban Türkiye'den çıkacak! BOP'un Türkiye ayağında yeni perde bu olacak!