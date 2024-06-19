Suriyelinin ayakkabıcı dükkanından kaçak eczane çıktı. Yeniçağ yine haklı çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suriyelinin ayakkabıcı dükkanından kaçak eczane çıktı. Yeniçağ yine haklı çıktı

Adana'da bir Suriyelinin işlettiği ayakkabı dükkanına yapılan baskın Yeniçağ Gazetesi'ni bir defa daha haklı çıkarttı. Ayakkabı görünümlü dükkandan kaçak eczane çıktı.

Suriyeli sığınmacıların Türk halkına ekonomik açıdan verdiği zararı gösteren son gelişme Adana'da yaşandı. Seyhan ilçesinde zabıta ekiplerinden tarafından yapılan baskında bir Suriyelinin ayakkabıcı görünümlü dükkana eczane işlettiği ortaya çıktı.

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Kaçak eczanenin sahibi gözaltına alınırken, akıllara bir yıl önce Yeniçağ'da yayımlanan Fatih Ergin "Suriyeliler SGK'yı hortumluyor" başlıklı yazısı geldi.

Ergin o yazısında hem vatandaşlık alıp eczane açan Suriyeli eczacıların sığınmacıların üstüne yazdırdıkları ve ödemesi SGK tarafından yapılan ilaçları Suriye'ye kaçak olarak gönderdiğini aktarmış hem de Suriyelilerin kaçak eczanelerine dikkat çekmişti.
Konuyu CHP ve İYİ Parti Meclis'e taşırken, Aralık 2023 tarihinde ise, Ergin'in yazısından 6 ay sonra ise, Hatay'da bir depoda Suriyelilerin adına yazılanların da bulunduğu 10 bin kutu ilaç ele geçirilmişti.

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