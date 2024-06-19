Hazine ve Maliye Bakanlığının denetimlerine yenisi eklendi: Ağır cezalar uygulanacak

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı, turistik bölgelerdeki işletmeler üzerindeki denetimlerini artırdığını duyurdu. Özellikle Antalya, Muğla ve İzmir gibi turizm cennetlerinde, gece kulüplerinden yat turizmine, plaj kulüplerinden restoranlara kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren işletmeler denetim listesinin üst sıralarında yer alıyor. Yoğunluğun arttığı bu bölgelere ek denetim personeli gönderilerek, vergi uyumunun sağlanması ve olası kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

GÜNÜBİRLİK KONUT KİRALAMALARI TAKİPTE

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 yılında kısa süreli konut kiralamalarını mercek altına alacak. Yapılan gelir analizleri sonucunda, kazanç sağladığı tespit edilen kişiler, açıklama yapmaları için çağrılacak ve vergi beyannamelerini gönüllü olarak düzenlemeleri teşvik edilecek. Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan lisans almış olan ve potansiyel olarak kiralanabilecek boş konutlar da denetim sürecine dahil edilecek.

DENETİM KAPSAMINDAKİ FAALİYET ALANLARI

Faaliyet Alanı

Denetim Kapsamı

Gece Kulüpleri

Yat Turizmi

Plaj Kulüpleri

Restoranlar

Günübirlik Konutlar

Otel ve Pansiyonlar

İşlek Cadde ve Sokaklar

Turizm sektöründe adil rekabet ortamı sağlamak

Bakan Mehmet Şimşek'in Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük önem verdiklerini belirterek, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek." dedi.