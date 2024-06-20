Yeni bir ek vergi geliyor! Yüzde 30 oranında ödenecek

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni bir ek vergi geliyor! Yüzde 30 oranında ödenecek

Türkiye'de büyük şirketlerin vergi yükü artıyor; yeni taslakla, Kamu Özel Sektör İş Birliği ve Yap-İşlet-Devret modeliyle faaliyet gösteren lider firmalar, bankalarla aynı düzeyde, yüzde 30 oranında kurumlar vergisi ödemek zorunda kalacak.

Türkiye'de hükümet tarafından hazırlanan yeni vergi düzenlemesi tasarısı, büyük ölçekli şirketlerin vergi yükünü artırmayı öngörüyor. Taslakta, Kamu Özel Sektör İş Birliği ile Yap-İşlet-Devret modelleri aracılığıyla projeler yürüten önde gelen firmaların ödeyeceği kurumlar vergisi oranının, bankalar için belirlenen oranla aynı seviyeye çıkarılması planlanıyor. Söz konusu şirketlerin mevcut vergi oranlarına ek olarak yüzde 5'lik bir artış yaşanacak ve bu durum 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni düzenlemenin, dev şirketler üzerindeki mali yükü önemli ölçüde artırması bekleniyor.

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Hükümet, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİP) ile Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinden alınacak vergilerle yıllık gelirini 5 milyar TL artırmayı planlıyor. Bu projeler, uzun vadeli anlaşmalarla desteklendiğinden, önerilen vergi artışının devlet bütçesine ciddi bir katkıda bulunması bekleniyor. Vergilendirilecek projeler arasında; Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve Ankara Garı gibi Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan stratejik öneme sahip altyapı çalışmaları yer alıyor.

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