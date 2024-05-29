Sürü psikolojisiyle hareket eden inekler izleyenleri güldürdü

Karşıdan karşıya geçen sürüye liderlik eden ineğin, yolun ortasındaki çizgiden atlaması komik anlara neden oldu. Liderin bu beklenmedik hamlesi, diğer inekler tarafından da taklit edildi. Ardından, tüm sürü, liderlerinin adımlarını izleyerek yoldaki çizgiden atlamaya başladı. İzleyenler, bu komik manzarayı görünce kahkahalara boğuldu.

Sürü psikolojisiyle hareket eden ineklerin bu eğlenceli gösterisi, çevrede bulunanların ilgisini çekti. Bazıları olayı cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.