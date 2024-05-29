Sürü psikolojisiyle hareket eden inekler izleyenleri güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Sürü psikolojisiyle hareket eden inekler izleyenleri güldürdü

Karşıdan karşıya geçen bir inek sürüsü, lider ineğin yoldaki çizgiden atlama davranışını taklit ederek izleyenleri kahkahalara boğdu.

Karşıdan karşıya geçen sürüye liderlik eden ineğin, yolun ortasındaki çizgiden atlaması komik anlara neden oldu. Liderin bu beklenmedik hamlesi, diğer inekler tarafından da taklit edildi. Ardından, tüm sürü, liderlerinin adımlarını izleyerek yoldaki çizgiden atlamaya başladı. İzleyenler, bu komik manzarayı görünce kahkahalara boğuldu.

Sürü psikolojisiyle hareket eden ineklerin bu eğlenceli gösterisi, çevrede bulunanların ilgisini çekti. Bazıları olayı cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Son Haberler
Fatih Erbakan: Amerikan doları kaldırılacak İslam dinarına geçilecek Gündem
Fatih Erbakan: Amerikan doları kaldırılacak İslam dinarına geçilecek
CHP'nin kedisi 'Şero' taburcu oldu Yaşam
CHP'nin kedisi 'Şero' taburcu oldu
Emirdağ'da tırla kamyonet çarpıştı, 2 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Emirdağ'da tırla kamyonet çarpıştı, 2 ölü, 1 yaralı
İbn-i Sina'nın herkese önerdiği Sirkencübin şerbeti. Mevlana mutlaka içermiş Sağlık
İbn-i Sina'nın herkese önerdiği Sirkencübin şerbeti. Mevlana mutlaka içermiş
Sevgilisini öldürüp, intihar etti Yerel Haberler
Sevgilisini öldürüp, intihar etti
77 çeşit çiçeğin çiçek açmasını görüntülemek için 30 bin saat çekim yaptı Video
77 çeşit çiçeğin çiçek açmasını görüntülemek için 30 bin saat çekim yaptı
İsrail kritik bölgeyi ele geçirdi. Gazze'nin dış dünyayla iletişimi fiili olarak kesildi Dünya
İsrail kritik bölgeyi ele geçirdi. Gazze'nin dış dünyayla iletişimi fiili olarak kesildi