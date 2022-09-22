Bilecik'te otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

Bilecik'te otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Dün gece, Dodurga beldesinden Bozüyük istikametine giden Osman Temel idaresindeki 11 AL 538 plakalı otomobil, Karaağaç köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Kazada, sürücü Osman Temel, otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Osman Cica ve İsmail Temel hafif yaralanırken araçta maddi hasar oluştu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.



(Kaynak: İHA)