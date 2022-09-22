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Bilecik'te otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

Bilecik'te otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:01
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Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı: 3 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı
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Bilecik'te otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. 

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Dün gece, Dodurga beldesinden Bozüyük istikametine giden Osman Temel idaresindeki 11 AL 538 plakalı otomobil, Karaağaç köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Kazada, sürücü Osman Temel, otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Osman Cica ve İsmail Temel hafif yaralanırken araçta maddi hasar oluştu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


(Kaynak: İHA)

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