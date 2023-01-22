Bu bir insanlık suçudur! Survivior'da ampute sporcuyu diğerleriyle yarıştırdılar

Orhan Uğuroğlu, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan Survivor adlı yarışmada, ampute sporcu Barış Telli'nin yarıştırılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olaya tepki gösteren Uğuroğlu, "Ampute bir yarışmacıyı Survivor'a alıp normal insanlarla yarıştırmak insanlık suçudur" dedi.

Uğuroğlu, "RTÜK buna nasıl izin veriyor?" sorusunu sorarak, şunları söyledi:

"Ampute Barış kardeşimiz yarışmadan alkışlarla uğurlanmalı

Acun Ilıcalı, istiyorsa sadece Ampute'lerin katılacağı yarışma yapmalı"