Erdoğan'ın adaylık planını bozacak detay. Orhan Uğuroğlu Saray'ın gözünden kaçan maddeyi ortaya çıkardı

Yeniçağ Ankara Temsilcisi gazeteci Orhan Uğuroğlu, Erdoğan’ın her halükarda 3. kez aday olamayacağını belirtti.



Twitter hesabından iki paylaşım yapan Uğuroğlu, “Erdoğan Meclis’i devre dışı bırakan planını açıkladı: ‘Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar.’ Anayasa 116’ya göre kendi ayağına sıkar. YSK reddeder aday olamaz.” dedi.







“ERDOĞAN’I KİM KANDIRDI BİLMİYORUM AMA…”

Devam paylaşımında ise Anayasanın 116. maddesinin 2. bendini hatırlatan Uğuroğlu, “Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.” dedi ve ekledi: “Erdoğan’ı kim kandırdı bilmiyorum ama KHK ile seçime giderse asla aday olamaz.”







ERDOĞAN NE DEDİ?

Anayasaya göre, 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlerde 3. kez aday olamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cuma Namazı çıkışı gazetecilere verdiği demeçte çok tartışılacak açıklamalara imza attı.







Erdoğan, bir gazetecinin, "Seçimler için 14 Mayıs'ı işaret ettiniz, bununla ilgili bir çalışma var mı? Seçim takvimi nasıl işleyecek? Bir de muhalefetin belirttiği bir konu var, kanunda yapılan değişikliklerin eğer seçim olursa 14 Mayıs'ta olursa kullanamayacağı yönünde" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:



"Hukuk farklı bir şey, ama bunun yanında guguk, o da farklı bir şey. Dolayısıyla şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Ve ne diyor? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur? Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Örneğin ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın diyelim ki 10'unda, Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa işte o gün nedir? Seçim günüdür. Bunu da kim takip eder? Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Ama şimdi bunlar tabii bu işin farkında değil. Ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor? Ama yani 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır."



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