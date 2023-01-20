20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan'ın adaylık planını bozacak detay. Orhan Uğuroğlu Saray'ın gözünden kaçan maddeyi ortaya çıkardı

Erdoğan'ın adaylık planını bozacak detay. Orhan Uğuroğlu Saray'ın gözünden kaçan maddeyi ortaya çıkardı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Saray’ın gözünden kaçan maddeyi ortaya çıkararak Erdoğan’ın adaylık planını bozacak ayrıntıyı paylaştı, "Erdoğan'ı kim kandırdı bilmiyorum ama..." dedi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 16:30
Takip Et

Erdoğan'ın adaylık planını bozacak detay

Erdoğan'ın adaylık planını bozacak detay. Orhan Uğuroğlu Saray'ın gözünden kaçan maddeyi ortaya çıkardı
+
Aa
-

Yeniçağ Ankara Temsilcisi gazeteci Orhan Uğuroğlu, Erdoğan’ın her halükarda 3. kez aday olamayacağını belirtti.

Twitter hesabından iki paylaşım yapan Uğuroğlu, “Erdoğan Meclis’i devre dışı bırakan planını açıkladı: ‘Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar.’ Anayasa 116’ya göre kendi ayağına sıkar. YSK reddeder aday olamaz.” dedi.



“ERDOĞAN’I KİM KANDIRDI BİLMİYORUM AMA…”
Devam paylaşımında ise Anayasanın 116. maddesinin 2. bendini hatırlatan Uğuroğlu, “Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.” dedi ve ekledi: “Erdoğan’ı kim kandırdı bilmiyorum ama KHK ile seçime giderse asla aday olamaz.”



ERDOĞAN NE DEDİ?
Anayasaya göre, 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlerde 3. kez aday olamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cuma Namazı çıkışı gazetecilere verdiği demeçte çok tartışılacak açıklamalara imza attı.



Erdoğan, bir gazetecinin, "Seçimler için 14 Mayıs'ı işaret ettiniz, bununla ilgili bir çalışma var mı? Seçim takvimi nasıl işleyecek? Bir de muhalefetin belirttiği bir konu var, kanunda yapılan değişikliklerin eğer seçim olursa 14 Mayıs'ta olursa kullanamayacağı yönünde" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hukuk farklı bir şey, ama bunun yanında guguk, o da farklı bir şey. Dolayısıyla şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Ve ne diyor? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur? Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Örneğin ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın diyelim ki 10'unda, Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa işte o gün nedir? Seçim günüdür. Bunu da kim takip eder? Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Ama şimdi bunlar tabii bu işin farkında değil. Ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor? Ama yani 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır."
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatansever
20.01.2023 17:17
Bunları toprakta kabul etmez artık. Memleketi getirdikleri hale bakın aklımızla dalga geçtiklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar.  
 
zonguldak
20.01.2023 16:40
anayasa rafta  
 
Erdener
20.01.2023 16:39
Belki de onu istiyordur sayın Uğur neden olmasın önce adayım der sonra reddedilir sonra meydanlar mağdur edebiyatı gelsin oylar olabilir mi olabilir.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
2
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
3
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
6
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.