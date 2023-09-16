Survivor eski yarışmacısı Duygu Bal'ın estetikli son halini görenler şaşı oldu

2014 yılında Survivor'a katılan ve Turabi Çamkıran, Sahra Işık, Merve Aydın gibi isimlerle yarışan eski voleybolcu Duygu Bal, yaptırdığı estetik operasyonlarla gündem oldu. Ünlü ismin değişimi görenleri şaşırttı!

Survivor eski yarışmacısı Duygu Bal'ın estetikli son halini görenler şaşı oldu

2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasında başarılı performansı ve açıklamalarıyla hafızalara kazınan Fenerbahçe'nin eski voleybolcularından Duygu Bal, yıllar sonraki değişimiyle magazin gündeminde adından söz ettirdi.

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Şimdilerde 36 yaşında olan Duygu Bal, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun olmuş ve voleybol hayatına Ankara'da başlamıştı. Emlak Toki'de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımında forma giymeye başlayan Duygu Bal 2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia'ya geçti.

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2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Duygu Bal, 2012 yılında CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’nu elde etti. Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe'nin kadrosunda Bal'da vardı.

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Kasım 2014'te voleybolu bıraktığını açıklayan Duygu Bal, aynı yıl Survivor yarışmasına katılmıştı.

Bal, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarında görülen değişimiyle gündem oldu. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka bir olan Duygu'yu şimdilerde görenlerin gözleri resmen şaşı oluyor

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