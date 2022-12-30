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Survivor'ın eski yıldızı Fatmagül Fakı doğum anını paylaştı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle gündeme gelen Survivor'ın eski yarışmacılarından Fatmagül Fakı, doğum anına ait görüntüleri paylaştı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:48
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Survivor Fatmagül Fakı doğum görüntülerini yayınladı

Survivor'ın eski yıldızı Fatmagül Fakı doğum anını paylaştı
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Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle gündeme gelen Fatmagül Fakı, anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 

2019 yılında Kerem Lafçı ile evlenen sunucu ve oyuncu, haberi sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. 


Oğlu Kaan'ı kucağına alan Fakı, "Hoş geldin minik kuzumuz. Ben de bebeğimiz de çok iyiyiz şükürler olsun. Arayan, soran tüm güzel dileklerini ileten dostlarımıza teşekkür ederiz" diye yazmıştı.  

Fatmagül Fakı bu kez doğum anına ait görüntüleri paylaştı.

Ünlü isim duygularını dile getirdi: "Hoş geldin minik kuzumuz. Ben de bebeğimiz de çok iyiyiz şükürler olsun. Arayan, soran tüm güzel dileklerini ileten dostlarımıza teşekkür ederiz. 25.12.2022 .. En muhteşem yılbaşı girişimiz. Şükürler olsun! 9 ay boyunca bizden sonsuz ilgisini esirgemeyen değerli hocamız ve muhteşem ekibine ne kadar teşekkür etsem az. Sizi çok seviyoruz. Bizi doğumda yalnız bırakmayan değerli hocamız iyi ki varsınız. Bir pazar kahvaltısı borcumuz oldu. " ifadelerine yer verdi.

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