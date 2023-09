Acun Ilıcalı Survivor 2024 yılı için SMS oylamasının olmayacağını ve performansa dayalı eleme yapılacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın Survivor açıklamalarının ardından 2024 Survivor kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı Survivor 2024 için bir başka ismi açıkladı. Peki, Survivor’a Damla Can mı gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?

Yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2024 yeni sezonda yeni bir formatla yayınlanacak. Buna göre Survivor 2024 yılı için SMS oylamasının olmayacak ve performansa dayalı eleme yapılacak.

SURVİVOR 2024’E DAMLA CAN MI GİDİYOR?

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024 yılında ekranda olacak All Star’ın bir başka yarışmacısını daha duyurdu. Buna göre Survivor 2024 All Star kadrosuna katılacak diğer isim Damla Can oldu.

Her gün bir isim açıklayan Acun Ilıcalı; Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu ve Sercan Yıldırım'ı paylaşımlarıyla duyurmuştu.

Acun Ilıcalı, Damla Can'ın da kadroda olduğunu duyurdu. Acun Ilıcalı açıklamasında, "Performansını her zaman takdir ettiğim Damla'nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok" dedi.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer aldı.

Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topladı.

Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele ederken, gönüllüler takımına transfer olan kafile arasında yer aldı.

2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.