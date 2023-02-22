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Acun Ilıcalı yarışmacılara kara haberi verdi. Survivor'da gözyaşları sel oldu aktı

Asrın felaketinin yaşandığı şu günlerde Türkiye zor günlerden geçerken, ekranların sevilen yarışması Survivor'ın devam etmeyip etmeyeceği merak ediliyordu. Acun Ilıcalı kötü haberi yarışmacılara verdikten sonra kararı açıkladı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:13
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Survivor'da gözyaşları sel oldu aktı. Acun Ilıcalı yarışmacılara kara haberi verdi.

Acun Ilıcalı yarışmacılara kara haberi verdi. Survivor'da gözyaşları sel oldu aktı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem binlerce canımızı yitirmemize neden oldu. Asrın felaketinin yaşandığı şu günlerde Survivor yarışmacılarının depremi bilip bilmediği merak ediliyordu. Acun Ilıcalı, yarışmacılara kara haberi verdi.

Yarışmacılar ülkemizin yaşadığı felaketi duyunca gözyaşlarını tutamadı. Herkes büyük bir şok geçirirken Survivor yarışmasının devam edip etmeyeceğine ilişkin karar da açıklandı.

Acun Ilıcalı, "Ailelerinizle konuştuk. Yakın akrabalarınız arasında can kaybı yok. Ancak ülke olarak çok zor durumdayız" dedi

Çekimlere ara verildiğini duyuran Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarının adada kalıp kalmayacağına ilişkin haberi de yarışmacılarla paylaştı.

 Acun Ilıcalı, yarışmacıları adada bulunan evlerde ağırlayacaklarını duyurdu. Yarışmacılara "Fazla da konuşmak istemiyorum" diyen Acun Ilıcalı, "İstediğiniz yakınlarınızla konuşabilirsiniz" diyerek çekimlerin durduğunu belirtti.

Acun Ilıcalının açıklamaları sırasında yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadılar ve bir an önce aileleri ile iletişim kurmak için harekete geçtiler.

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