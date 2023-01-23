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Survivor’da kim elendi? 22 Ocak 2023 Survivor’dan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler neden gitti?

Dün akşam gerçekleştirilen Survivor eleme gecesinde yaprak dökümü yaşandı. 2023 Survivor ünlüler kadrosunda yarışan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler cephesinden kötü haber geldi. Peki, Survivor’da kim elendi? 22 Ocak 2023 Survivor’dan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler neden gitti?

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 09:33
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Survivor’da kim elendi? 22 Ocak 2023 Survivor’dan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler neden gitti?

Survivor’da kim elendi? 22 Ocak 2023 Survivor’dan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler neden gitti?
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TV8 ekranlarında yeni sezonuna başlayan Survivor’da 22 Ocak Pazar günü birden fazla veda yaşandı. Survivor’a ünlüler kadrosunda yer alan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler ada koşullarının onları zorladığını belirterek çekilme kararı aldılar. Peki, 22 Ocak 2023 Survivor’dan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler neden gitti? Survivor’da kim elendi?

TV8 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan Survivor 2023 sezonunda dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Bu esnada Acun Ilıcalı yarışmanın gidişatını değiştirecek bazı kararları duyurdu.

2023 Survivor ünlüler kadrosunda yarışan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor’dan çekilme kararı aldı. Peki, Berdan Mardini ve Seçkin Piriler survivor’dan neden gitti?

BERDAN MARDİNİ VE SEÇKİN PİRİLER SURVİVOR’DAN NEDEN GİTTİ?

Survivor’ın yayınlanan son bölümünde Berdan Mardini sağlık sorunları sebebiyle ödül oyununu yarıda bırakmıştı. Sağlık ekipleri tarafından götürülen Berdan Mardini’nin yeni yayınlanan bölümde olmaması dikkat çekmişti. Acun Ilıcalı, Berdan Mardini'nin son durumunu açıklarken Seçkin Piriler'in de ada yolculuğundaki sonu açıkladı.

Survivor’un yeni sezon kadrosunda yer alan Berdan Mardini sağlık sorunları sebebiyle yarışmadan çekilirken, Seçkin Piriler ise Survivor’a adapte olamadığı için yarışmadan çekilme kararı aldı.

Acun Ilıcalı, ''Bu sene çok zor geçeceğim Survivor ile ilgili zorluğu tam olarak hissettiğimiz ilk haberi veriyorum. Bizim için yarışmacıların sağlığı çok önemli. Berdan Mardini bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyecek. Berdan Mardini, Survivor'a veda etmiş durumda.

Maalesef bir yarışmacımız daha devam etme şansının olmadığını bize iletti. Bu şartlarda zorlanıyor dediğimiz isimlerden birini açıklamak durumundayım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedekler dahil olacak Survivor'a. Bu arada maalesef bir yarışmacımız daha devam edemeyeceğini belirtti. Seçkin, Survivor şartlarının kendisi için çok zor olduğunu gördüğünü bize iletti. '' şeklinde açıkladı.

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