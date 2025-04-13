‘Sustalı Ceylan’ gelecek için umut verdi

atv’nin yeni dizisi ‘Sustalı Ceylan’, 4 Nisan Cuma akşamı ekran yolculuğuna başlamıştı. Dizi, ilk bölümünde Total’de aldığı 3.00 reyting ile 8., AB’de aldığı 2.07 reytingle 10. ve ABC1’de aldığı 2.62 reytingle 9. sırada yer almıştı. Dizi, önceki akşam yayınlanan 2. bölümüyle Total’de aldığı 5.47 reytingle 2., AB’de aldığı 2.92 reytingle 6. ve ABC1’de aldığı 4.67 reytingle 3. oldu.

Dizi, yayın hayatına başlamadan önce kaleme aldığım yazıda, şansının olduğuna ve sürpriz yapabileceğine dikkat çekmiştim. Öyle de oldu. Alınan sonuçlar bunu gösteriyor. Başrollerini Burak Yörük ve Sümeyye Aydoğan’ın paylaştığı dizi, gelecek için umut verdi. Yörük ve Aydoğan’ın uyumunu beğendim. Güzel bir partner olmuşlar. Sanırım, Sümeyye Aydoğan kariyerinin çıkış işlerinden birisine imza atacak. İlk 2 bölümde bunun sinyallerini aldım. Burak Yörük’ün ‘Baraj’ dizisinde (2020) rol aldığı dönemde yazdığım bir yazıda, ilerleyen yıllarda adını daha çok duyacağımızı belirtmiştim. Zaman beni haklı çıkardı.

‘Sustalı Ceylan’, şu anki gidişata göre, böyle gider ve kadrosunu daha da güçlendirerek yoluna devam ederse, ‘Kızılcık Şerbeti’ni zorlayacak yapımlardan birisi olacağa benziyor. Reytingi bol olsun.

Yeni kız grubu Manifest’ten ‘Arıyo’

‘Big5 Türkiye’nin şampiyonu olan yeni kız grubu Manifest, yeni şarkısı ‘Arıyo’yu Hypers Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri Aleyna Korkmaz ve Zeki Arkun’a ait olan şarkının düzenlemesini Zeki Arkun yapmış. Şarkının klip yönetmenliğini ise Mehmet Can Damatoğlu üstlenmiş.

‘Zamansızdık’ adını taşıyan ilk şarkılarıyla müzik dünyasına adım atan; Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat’tan oluşan Manifest, hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.

‘Amadeus’ oyunu turneye çıkıyor

Peter Shaffer’ın metninden uyarlanan ve dünya müzik tarihinin iki dev ismi Mozart ve Salieri’yi merkeze alan ‘Amadeus’, 6. sezonunda da kapalı gişe oynamaya devam ediyor.

Selçuk Yöntem’in etkileyici performansıyla hayat verdiği Salieri karakteri, Tansu Biçer’in olağanüstü yorumuyla sahnede vücut bulurken Mozart ve Costanze karakterinde rol alan Dilan Çiçek Deniz ile güçlü bir kadro oluşturuyor. Amadeus, görkemli sahne tasarımı ve güçlü atmosferiyle izleyiciyi 18. yüzyıl Viyana’sına götürecek.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı oyun, 2 Mayıs’ta Zorlu PSM Ana Sahne’de, 7 Mayıs’ta Kocaeli Kongre Merkezi’nde, 11 Mayıs’ta AKM Büyük Sahne’de, 20 Mayıs’ta İzmir Kültürpark Açıkhava’da, 25 Mayıs’ta Adana Çukurova Açıkhava’da, 27 Mayıs’ta GAÜN Mavera Açıkhava Gaziantep’te, 29 Mayıs’ta Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 16 Haziran’da ise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicisiyle buluşacak.