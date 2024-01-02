Allicin cin gibi...

Allicin, aslında sarımsağın içeriğinde bulunan bir madde. Sarımsağı bilmeyenimiz yok. Ancak sarımsağın bu denli yararlı olmasının nedeni içindeki Allicin. Peki Allicin nelere iyi gelir? İşte yanıtı...

Sarımsağın şifalı oluşu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kandaki pıhtılaşma riskini azaltır. Yani kan trombositleri üzerinde etkili, anti-enflamatuar etkisi ile bu görevi görüyor. Bugüne kadar ki yapılan tüm araştırmalarda bu kanıtlandı. Hipertansiyonu olan kişilerin can dostu, çünkü kan basıncını düşürüyor...



Allicin kanser riskini azaltıyor. Özellikle de mide, kolon ve prostat kanseriyle savaşıyor.

Allicin aynı zamanda tam bir saç dostu. Yani sarımsak yiyen kişilerin saçları dökülmüyor ve parlak görünüyor.

Soğuk algınlığında da birebir şifa veriyor.

Sedef hastalığına karşı direnç kazandırıyor ifa dağıtıyor. Sedefli bölgeye sarımsak sürüldüğünde iyileşme fark ediliyor.



Kaşıntılı ayak mantarından kurtulmak için de Allicin tüketmek gerekiyor. Alerjiye karşı büyük bir mücadele veriyor.

Diyabet hastalarının kan şekerini düzenliyor.

İştah kapayıcı özelliği bulunduğu için beyne tokluk hissi aşılıyor böylelikle diyet listesinin en başında bulunması gerekiyor. En önemlisi kalp krizi geçirmek istemiyorsanız mutlaka içeriğinde Allicin bulunan sarımsağı kesinlikle sofranıza almanız gerekiyor...