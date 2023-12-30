İşte idrar ve balgam söktüren ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erhan Songür
İşte idrar ve balgam söktüren ot
Sağlık açısından son derece önemli olan idrar ve balgam söktürmeye yarayan katırtırnağı otu dikkatlerden kaçmadı.

İnsanların sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelmesi devam ederken bu süreçte birçok bitkinin faydalarını da keşfetmesi dikkat çekti. Bu bitkilerden birinin de katırtırnağı otu olması dikkatleri çekti.

Sağlık açısından son derece önemli olan idrar ve balgam söktürmeye yarayan katırtırnağı otu gündeme geldi.

İDRAR SÖKTÜREN BESİNLER...

Kereviz, salatalık, kabak, enginar, kuşkonmaz, marul, domates, rezene, pancar, havuç, soğan, sarımsak, patlıcan da idrar söktürücü özelliği olan sebzeler olarak karşımıza çıktı.

Ayrıca; lahana, turp, tere ve Brüksel lahanası da idrar söktürür, ancak; çok fazla gaz yapar o nedenle gaz sorunu olanların kullanması sıkıntıya neden olabileceği ortaya çıktı.

BALGAM SÖKTÜRENLER...

Bol bol su içerek katılaşan balgamın yumuşayıp atılmasına yardımcı olabileceğinizin altı çizildi.

Sıcak suyla duş alırken 5-10 dakika buharı soluyabilir ve bir kâse sıcak suyun içine nane ya da okaliptüs yağı damlatarak derin nefesler alabileceğiniz bildirildi.

Bir bardak ılık su içine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyerek içebileceğiniz önerildi.

KATIRTIRNAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Bir çay bardağı bal ekleyerek kaynattıktan sonra günde üç kez içilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Fazla miktarda alınması zehirlenmeye yol açabileceği için dikkatli olunmasının önerilmesi dikkat çekti.

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