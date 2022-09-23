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2 yaşında doğdu. Dünya bu bebeği konuşuyor

Suudi Arabistan'da dünyaya gelen bir bebek görenleri şaşkına çevirdi. 2 yaşındaki bir çocuk kadar iri olduğu görülen bebeğin, annesinin hastalığından kaynaklı olarak fazla geliştiği öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 11:51
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Suudi Arabistan'da bebek 2 yaşında doğdu. Dünya bu bebeği konuşuyor

2 yaşında doğdu. Dünya bu bebeği konuşuyor
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği iddia edilen bir bebek, sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerin daha önceden olduğu iddiası da ortaya atılsa da bebek hakkındaki bilgiler hayli ilginç olarak değerlendirildi.

Dünyanın en iri bebeğinin doğacağını duyan ulusal ve uluslararası çaptaki gazeteciler, adeta hastaneye akın etti. Gazeteciler, bebeği görüntüleyebilmek için birbiriyle yarışa girdi.

Bebeğin kilosu ve boyunun neredeyse 2 yaşındaki bir çocuğa eşit olduğu bilgisi ise herkesi hayretler içinde bıraktı.

TIPTA DA YERİ VAR

Bebekle ilgili durum, tıp literatüründe şu ifadelerle kendisine yer buluyor: "Fetal makrozomi (iri bebek), genetik faktörlerin yanı sıra annenin obezitesi veya diyabeti gibi koşullardan kaynaklanabilir. 

Nadiren, bebeğin büyümesini hızlandıran tıbbi bir durumu olabilir. Bazı durumlarda, ortalama doğum ağırlığından daha büyük olan nedenler açıklanmamıştır. Bu durumlarda bebek sezeryan doğum İle dünyaya getirtilip nedenleri araştırılır."

 

 

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