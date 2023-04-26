Suudi Arabistan'dan korkutan görüntü. Çölde gerçekleşen dolu yağışı sel oldu aktı

Küresel ısınmanın ve iklim felaketlerinin kendisini en net şekilde hissettirdiği yerlerden biri olan Suudi Arabistan'dan çok ürkütücü doğa olayı videoları geliyor. Paylaşılan son videoda çöldeki dolu yağışı dikkat çekti.

Suudi Arabistan'dan korkutan görüntü. Çölde gerçekleşen dolu yağışı sel oldu aktı

Hava Forum tarafından paylaşılan görüntülerde, Suudi Arabistan’da eşine az rastlanan türde bir şiddetle yağan dolu ve ardından dolu tanelerinin oluşturduğu sel görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan grüntülerde adeta sel haline gelmiş dolu tanelerinin oluşturduğu akıntı görülüyor.

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Çöle yağan dolu taneleri, toprağın yüzeyini kısa süre içerisinde beyaza boyarken, dolu tanelerinin kapladığı sel sularının akışı ortaya korkutucu bir görüntü çıkardı.

Suudi yetkililer, yaşanan bu doğa olaylarını küresel ısınmaya bağlarken, alanda yaşanan mevsimsel değişikliklerin kendisini bundan sonra da hissettireceğini açıkladı.

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