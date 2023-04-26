Hava Forum tarafından paylaşılan görüntülerde, Suudi Arabistan’da eşine az rastlanan türde bir şiddetle yağan dolu ve ardından dolu tanelerinin oluşturduğu sel görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan grüntülerde adeta sel haline gelmiş dolu tanelerinin oluşturduğu akıntı görülüyor.

Çöle yağan dolu taneleri, toprağın yüzeyini kısa süre içerisinde beyaza boyarken, dolu tanelerinin kapladığı sel sularının akışı ortaya korkutucu bir görüntü çıkardı.

Suudi yetkililer, yaşanan bu doğa olaylarını küresel ısınmaya bağlarken, alanda yaşanan mevsimsel değişikliklerin kendisini bundan sonra da hissettireceğini açıkladı.