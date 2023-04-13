CZN Burak çölde kuyu kazıp içine girdi. Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız

'CZN Burak' lakabıyla tanınan ve Dubai’de de bir mekânı bulunan restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, 2021 yılında çölde tandır yapıp kebap pişirmiş, o anların her aşamasını Instagram’da paylaşmıştı.

Önceki gün Özdemir’den benzer bir paylaşım geldi. Çölde açtığı kuyunun içine girip fotoğraf çektiren, ardından kuyuda ateş yakan işletmeci, takipçilerine “Sizce biz ne yapıyoruz?” diye sordu.

DEVE TANDIR!

Kuyunun başında develerle de poz veren Burak Özdemir’in paylaşımına takipçileri tarafından eğlenceli yorumlar yapıldı. İşte onlardan birkaçı: “Cenaze Burak”, “Kabir azabına hazırlık”, “Deve tandır”, “Deveye hendek atlatıyor olabilirsiniz”.

Burak Özdemir’in kuyuda yaktığı ateşte kuzu kaburga pişirdiği öğrenildi.