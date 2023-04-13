13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • CZN Burak çölde kuyu kazıp içine girdi. Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız

CZN Burak çölde kuyu kazıp içine girdi. Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, Dubai çölünde kuyu kazıp içine girdi. ve sosyal medyadaki takipçilerine “Sizce biz ne yapıyoruz?” diye sordu. Paylaşıma esprili yorumlar geldi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 17:36
Takip Et

Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız. CZN Burak çölde kuyu kazıp içine girdi.

CZN Burak çölde kuyu kazıp içine girdi. Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız
+
Aa
-

'CZN Burak' lakabıyla tanınan ve Dubai’de de bir mekânı bulunan restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, 2021 yılında çölde tandır yapıp kebap pişirmiş, o anların her aşamasını Instagram’da paylaşmıştı.

Önceki gün Özdemir’den benzer bir paylaşım geldi. Çölde açtığı kuyunun içine girip fotoğraf çektiren, ardından kuyuda ateş yakan işletmeci, takipçilerine “Sizce biz ne yapıyoruz?” diye sordu.

DEVE TANDIR!

Kuyunun başında develerle de poz veren Burak Özdemir’in paylaşımına takipçileri tarafından eğlenceli yorumlar yapıldı. İşte onlardan birkaçı: “Cenaze Burak”, “Kabir azabına hazırlık”, “Deve tandır”, “Deveye hendek atlatıyor olabilirsiniz”.

Burak Özdemir’in kuyuda yaktığı ateşte kuzu kaburga pişirdiği öğrenildi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
2
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
3
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
6
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
7
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
﻿Adana'da kaya düşen otomobilde ölen öğretmenlerin yakınlarından okula ziyaret
﻿Adana'da kaya düşen otomobilde ölen öğretmenlerin yakınlarından okula ziyaret
﻿Adana'da kaya düşen otomobilde ölen öğretmenlerin yakınlarından okula ziyaret
﻿Alman Savunma Bakanı Pistorius, Fransız lider Macron'un açıklamalarını eleştirdi
﻿Alman Savunma Bakanı Pistorius, Fransız lider Macron'un açıklamalarını eleştirdi
﻿Alman Savunma Bakanı Pistorius, Fransız lider Macron'un açıklamalarını eleştirdi
﻿İşçileri taşıyan servis minibüsü iki otomobile çarptı
﻿İşçileri taşıyan servis minibüsü iki otomobile çarptı
﻿İşçileri taşıyan servis minibüsü iki otomobile çarptı
﻿Yalova’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu   
﻿Yalova’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu   
﻿Yalova’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.