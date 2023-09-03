Suudi şirket için acele kamulaştırma kararı alındı. Yıkıma giden İBB ekiplerini polis durdurmuştu

Zeytinburnu’nda bulunan yeşil alana kaçak olarak inşa edilen Suudi şirkete ait satış ofisi için imar planında değişiklik yapıp, acele kamulaştırma kararı çıkardı. Karar Resmi Gazetede yayınlandı.

Suudi şirket için acele kamulaştırma kararı alındı. Yıkıma giden İBB ekiplerini polis durdurmuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Suudi Arabistan merkezli Al Qemam Holding'in Türkiye'deki şirketi AkZirve Gayrimenkul’ün yeşil alana kaçak olarak yaptığı plaza için imar planında değişiklik yapıp, acele kamulaştırma kararı çıkardı.

İBB, 2021'de yapının kaçak olduğunu tespit etti. Kaçak plazayı yıkmak isteyen İBB ekipleri engellemelerle karşılaştı. Yıkım sürecine ilişkin mahkeme İBB lehine karar verse de bu kez İstanbul Valisi Davut Gül devreye girdi. 29 Ağustos sabahı kaçak yapıyı yıkmaya giden İBB ekiplerinin karşısına polis çıkarıldı.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINDI

Valinin imzasıyla resmi yazı gönderilerek yapının Hazine'ye geçtiği, AkZirve Şirketi'nin ise kiralamak için müracaat ettiği, talebin değerlendirildiği gerekçe gösterilerek yıkım yapılmamasını istendi.

Bölge, önce 28 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle AKP'li Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından acil kamulaştırılacak yer statüsüne sokuldu.

Hemen ardından 31 Ağustos'ta ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni imar planları askıya çıkarıldı. Plazanın olduğu yeşil alan acele kamulaştırma ile Zeytinburnu Belediyesi'ne geçirilirken plazanın olduğu alanın sosyal tesis olarak düzenlenmesine karar verildi.

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POLİS EKİPLERİ İBB’Yİ ENGELLEMİŞTİ

İBB İmar Müdürlüğü, 2021'de kaçak tespitini yaptığı plaza için 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na dayanarak işlem başlattı. AkZirve Gayrimenkul mahkemeye taşıdı. Mahkeme İBB lehinde karar vererek, bakanlığın plan değişikliğini iptal etti ve 775 sayılı kanuna göre yapılan işlemi hukuka uygun buldu. İBB ekipleri buna dayanarak mayıs ayında yıkım için harekete geçti. AkZirve yine mahkemeye gidip yürütmeye durdurma kararı aldırdı. İBB'nin itirazını bir üst mahkeme haklı bularak yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

29 Ağustos'taki yıkma girişimi de önce valilik sonra bakanlık aracılığı ile engellendi.

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