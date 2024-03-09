Tablet reisten yıllar sonra gelen itiraf

Tablet kutu açılımı videosunda kutudan salatalık çıkmasıyla "Hıyarın tadına bakalım" dediği videoyla bir dönem sosyal medyada gündem olan ve o günden sonra "Tablet Reis" olarak fenomen olan Onurcan Güzel, yıllar sonra yaptığı itirafla adından bir kez daha söz ettirmeyi sürdürdü.

Güzel, YouTube platformu üzerinden yayınlanan “Yer6” kanalına konuk olup o dönemde sosyal medya fenomeni olmasını sağlayan tablet videosunun arka planında neler yaşandığını anlattı.

"O VİDEOYU TABLETLE ÇEKTİM"

Çocuk yaşta ünlü olmasını sağlayan videosuna ilişkin "Tablet kutusundan hıyar çıkması gerçek mi yoksa kurgu mu?" sorusuna yıllar sonra cevap veren Güzel'in açıklamaları gündem oldu.

Kutu açılım videosunu internetten satın aldığı tabletle çektiğini belirten Güzel, "Aslında hepsi tamamen kurgu üzerine. Hatta o videoyu ben tabletten çekiyordum. Kutudaki tablet aslında videoyu çeken tabletti. O dönemde 100 liraya telefon satılıyordu ve geldiğini zaman kutudan salatalık, patlıcan falan çıkıyordu. Ben oradan ilham aldım" diye konuştu.

İTİRAFLARI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada uzun yıllar trendler arasında yer alan videoyu neden kaldırdığıyla ilgili de açıklama yapan Güzel, şunları aktardı:

"Bu kadar ünleneceğimi hiç tahmin etmemiştim. Çektiğim videoyla Türkiye'de tanınmış bir kişi oldum. Videoyu çektikten sonra Youtube'a attım baya izlendi. İkinci haftasında video patladı. Facebook gruplarında dolaşa dolaşa yayılmıştı. Videoyu doğaçlama çektim.

O videomu kendi hesabımdan kaldırmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de Okul Müdürü'ydü. Bana videoyla ilgili çok fazla küfür ediyorsun bizim okulun ahlakını bozuyorsun demişlerdi. Ben de videoyu kaldırdım. Okulla alakalı bir şey geçmiyordu."

Küçük yaşta tablet kutusundan hıyar çıkardığı videosu ile hayatımıza giren ve 24 yaşındaki "Tablet reis" olarak bilinen Onurcan Güzel'in yıllar içindeki değişimi sık sık sosyal medyada gündem oluyor.