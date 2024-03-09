Metro saatlerine Ramazan ayarlaması Saatler değişti

Ramazan ayının başlayacağı 11 Mart Pazartesi gününden itibaren İstanbul'da metro saatlerinde değişiklik olacak. Ramazan boyuncu bazı metro hatlarının saatleri uzatılacak.

Metro İstanbul, Ramazan ayına özel saat tarifesi uygulayacak. Mesai saati uzatılan metro hatları açıklandı. Bu şekilde Ramazan boyunca ibaret amacı ile farklı mekanlara giden vatandaşların evlerine kolaylıkla dönmeleri sağlanacak.

RAMAZAN AYI İSTANBUL METRO SEFER SAATLERİ

Metro İstanbul, Ramazan'da sefer saatlerinde değişikliğe gidiyor. 2024 Ramazan ayı süresince aşağıda bulunan hatlar 01.00'e kadar çalışacak

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı hattı

M1B Yenikapı - Kirazlı hattı

M2 Yenikapı - Hacıosman

M3 Kirazlı - Kayaşehir Merkez hattı

M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı hattı

M6 Levent - Boğaziçi Ü.Hisarüstü hattı

M7 Yıldız - Mahmutbey hattı

M9 Bahariye - Olimpiyat metro hatları hattı

T1 Kabataş - Bağcılar hattı

T4 Topkapı - Mescid-i Selam hattı

T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hatları

F1 Taksim - Kabataşhattı

F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü - Aşiyan füniküler hatları

Diğer yandan Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecelerde gece saati uygulamasına devam edilecek.