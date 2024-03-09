Metro saatlerine Ramazan ayarlaması Saatler değişti

Ramazan ayının başlayacağı 11 Mart Pazartesi gününden itibaren İstanbul'da metro saatlerinde değişiklik olacak. Ramazan boyuncu bazı metro hatlarının saatleri uzatılacak.
Metro İstanbul, Ramazan ayına özel saat tarifesi uygulayacak. Mesai saati uzatılan metro hatları açıklandı. Bu şekilde Ramazan boyunca ibaret amacı ile farklı mekanlara giden vatandaşların evlerine kolaylıkla dönmeleri sağlanacak.
RAMAZAN AYI İSTANBUL METRO SEFER SAATLERİ
Metro İstanbul, Ramazan'da sefer saatlerinde değişikliğe gidiyor. 2024 Ramazan ayı süresince aşağıda bulunan hatlar 01.00'e kadar çalışacak
M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı hattı
M1B Yenikapı - Kirazlı hattı
M2 Yenikapı - Hacıosman
M3 Kirazlı - Kayaşehir Merkez hattı
M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı hattı
M6 Levent - Boğaziçi Ü.Hisarüstü hattı
M7 Yıldız - Mahmutbey hattı
M9 Bahariye - Olimpiyat metro hatları hattı
T1 Kabataş - Bağcılar hattı
T4 Topkapı - Mescid-i Selam hattı
T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hatları
F1 Taksim - Kabataşhattı
F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü - Aşiyan füniküler hatları
Diğer yandan Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecelerde gece saati uygulamasına devam edilecek.