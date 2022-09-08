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Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:13
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:19
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Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği ve bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.(AA)

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