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Tahliye gemisinde yangın paniği

Kocaeli' de limanda bulunan bir tahliye gemisinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 13:43
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Tahliye gemisindeki yangın korkuttu

Tahliye gemisinde yangın paniği
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir tahliye gemisinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Camii Mahallesi Kaplan Caddesi'nde bulunan bir çimento fabrikasının limanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, limanda bulunan tahliye gemisinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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