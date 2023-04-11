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İran'da başörtüsü kuralını ihlal edenler yargılanacak

İran'da, Tahran Milletvekili Muhammed İsmail Kevseri, 15 Nisan Cumartesi gününden itibaren başörtüsü kuralını ihlal edenlerin yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 13:40
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Tahran Milletvekili Kevseri: Başörtüsü kuralını ihlal edenler yargılanacak

İran'da başörtüsü kuralını ihlal edenler yargılanacak
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Entekhab haber sitesine göre, İran'da, Tahran Milletvekili Muhammed İsmail  Kevseri, İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan'ın 8 Nisan'da yaptığı açıklamaya dikkati çekerek, başörtüsü zorunluluğunu ihlal edenlerin 15 Nisan Cumartesi gününden itibaren şehir kameraları ile tespit edileceğini açıkladı.

Başörtüsü kuralına riayet etmeyenlerin önce uyarılacağını belirten Kevseri, uyarıyı dikkate almayıp kuralı ihlal etmeye devam edenlerin ise yargı önüne çıkarılacağını söyledi.

Kevseri, bu uygulamanın tamamen yasal olduğunu ileri sürdü.

UYARIYI DİKKATE ALMAYANLARIN ARAÇLARINA EL KONULACAK

İran'da Polis Müdürlüğü 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, cadde ve sokaklarda zorunlu başörtüsü ve kıyafet kurallarına uymayan kadınların kimliğini tespit edecek akıllı kamera sisteminin kullanılmaya başlanacağını duyurmuştu.

Aynı gün açıklama yapan Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan ise başörtüsü kuralına riayet etmediği tespit edilen kadınların önce uyarılacağını belirterek, uyarıyı dikkate almayıp fiili devam ettirenlerin ise yargı önüne çıkarılacağını söylemişti.

Radan, aynı durumun sürücüler için de geçerli olduğunu belirterek, uyarıyı dikkate almayıp durumu devam ettirenlerin araçlarına el konulacağını kaydetmişti.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

Ülkede Mahsa Emini'nin ölümünü protesto eden ve zorunlu kıyafet kuralına karşı çıkan binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Toplu gösteriler sona ermesine rağmen, İran'ın birçok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek tepkisini devam ettiriyor. (AA)

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