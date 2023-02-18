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Kontrolden çıkan otomobil takla atıp tarlaya devrildi

Edirne’de otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle tarlaya savruldu. Kazada kimse yara almadan kurtuldu. 

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 17:00
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Takla atan otomobil tarlaya uçtu

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp tarlaya devrildi
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İHA'nın haberine göre, Edirne’nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüyü geçip tarlaya devrildi. Takla atan araçta bulunan iki kişi yara almadan kazayı atlattı.

Kaza, Bahçeköy-Çamlıca köyleri arasındaki köprüde medyana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıca'dan Keşan yönünde ilerleyen Ş.E. idaresindeki otomobil, yol üzerindeki köprüyü geçerken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle savruldu.

Köprüyü geçen araç daha sonra takla atarak, yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.

Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri takla atan araçtan çıkmayı başaran sürücü Ş.E. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan R.E.'ye olay yerinde ilk müdahalelerini yaptı.

Sağlık durumları iyi olan kazazedeler tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

 

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