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Taksicilerin İBB'ye açtığı dava reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksi sorununun çözümü için ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşları taksiye dönüştürme kararının ardından bir taksi kooperatifi tarafından düzenlemeye açılan dava reddedildi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 22:06
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Taksicilerin İBB'ye açtığı dava reddedildi

Taksicilerin İBB'ye açtığı dava reddedildi
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İBB'nin il sınırları içerisindeki ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşları taksiye dönüştürmesi kararı taksiciler tarafından yargıya taşınmıştı. İdare mahkemesi, İBB'nin kararında hukuka aykırılık bulmayarak davanın reddinde karar verdi.

Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar veren idare mahkemesi, davacı tarafından katlanılan 377,90-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00 TL avukatlık ücretinin davacı tarafından davalı idareye ödenmesine, artan posta ücreti avansının kararın kesinleşmesinden sonra re’sen davacıya iadesine karar verdi.

Kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olacak.

Kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce sosyal medya hesabından duyurdu. Gökçe paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbullulara güzel bir haberim var. Bir süre önce atıl minibüs hatlarındaki minibüslerin taksiye dönüşümü kararı vermiştik. Buna engel olmak için bir taksi kooperatifi tarafından açılan dava mahkeme tarafından emsal bir kararla reddedildi. Biz kazandık. İstanbul kazandı.”

MİNİBÜS VE DOLMUŞLAR TAKSİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksi sorununun çözümü için adım atarak ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ile 322 dolmuşu taksiye dönüştürme kararı almıştı. Aracını taksiye dönüştürmek isteyenler, 16 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren başvurularda bulunmaya başladı. Noter çekilişi yapılacak hatlardaki minibüsler için son başvuru tarihi 17 Şubat 2023 olarak belirlendi. Tamamının dönüşüme alınması nedeniyle noter çekilişi yapılmasına gerek olmayan hatlardaki minibüsler ile dolmuşlar için son başvuru tarihi ise 1 Mart 2023.

Başvurular, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Bakırköy ve Kartal'daki hizmet birimlerinden alınacak. 30 günlük başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından; taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru alınan hatlarda, noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Dönüşecek araç sayısından az veya eşit başvuru olması durumunda ise kuraya gerek olmadan, tüm başvuru sahipleri taksi dönüşümüne hak kazanabilecek.

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