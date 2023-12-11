Takside eski eşinin boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı

Dün Çankaya ilçesine bağlı İmrahor Caddesi'nde meydana gelen olayda, Emrah A., eski eşi M.A. ile 06 T 1111 plakalı taksinin içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Emrah A., yanında getirdiği bıçakla M.A.'nın boğazını keserek, öldürdü.
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Emrah A., suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emrah A., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.