16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Saldırıda yaralanan 3 yaşındaki Almeda ile annesi taburcu edildi

Saldırıda yaralanan 3 yaşındaki Almeda ile annesi taburcu edildi

Beyoğlu’ndaki bombalı terör saldırısında yaralanan 3 yaşındaki Almeda Sinan ile annesi Dilay Sinan sevk edildikleri Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 15:37
Takip Et

Taksim'deki bombalı saldırıda yaralanan 3 yaşındaki Almeda ile annesi taburcu edildi

Saldırıda yaralanan 3 yaşındaki Almeda ile annesi taburcu edildi
+
Aa
-

Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Saldırıda anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Yaralı bebek ve annesi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan Dilay Sinan ve kızı Almeda Sinan öğle saatlerinde taburcu edildi

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Elon Musk eski Twitter çalışanını işten kovdu. İddialara göre pişman oldu
﻿Elon Musk eski Twitter çalışanını işten kovdu. İddialara göre pişman oldu
﻿Elon Musk eski Twitter çalışanını işten kovdu. İddialara göre pişman oldu
﻿İran yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi
﻿İran yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi
﻿İran yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi
﻿Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
﻿Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
﻿Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
﻿Türkiye’de kaç bebek dünyaya erken geldi?
﻿Türkiye’de kaç bebek dünyaya erken geldi?
﻿Türkiye’de kaç bebek dünyaya erken geldi?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.