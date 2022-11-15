Beyoğlu’nu ziyaret eden Ekrem İmamoğlu: Yüz kişiyle selamlaştıysam ellisi yabancıydı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün terör saldırısıyla sarsılan İstiklal Caddesi esnafıyla buluşmaya bugün de devam etti.

Esnafın yanı sıra caddeyi ziyaret eden yurttaşlar ve turistlerle de sohbet eden İmamoğlu, teröre karşı moralleri yüksek tutmanın önemine dikkat çekti. İmamoğlu, teröre ve terörizme karşı omuz omuza mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına da cadde üzerinde yanıt verdi.

İmamoğlu’na sorulan sorular ve İBB Başkanı’nın verdiği yanıtlar şöyle oldu:

“YÜZ KİŞİYLE SELAMLAŞTIYSAM ELLİSİ YABANCIYDI”

“Umutlandığını görüyorum. Tabii ki yasını tutuyoruz. Çok taze… Canlarımızı kaybettik. Her şeyden önce onun yasını tutuyoruz insanlarımızla birlikte. Dün, cenazelerini defnettik. Tabii yaralılarımız var. İyiye gidiyorlar hepsi hemen hemen, Allah'a şükür. Ama onun ötesinde, biz burada oldukça, dayanışma içinde oldukça… Ki ben, buna devam edeceğim uzun bir süre. Sadece içeriye dönük değil, dışarıya dönük de bu duyurularımız yapacağız. Burada, bugün belki yüz kişiyle selamlaşmışsam ellisi yabancıydı farklı ülkelerden. Hem üzüntülerini dile getirdiler hem de İstanbul'u çok sevdiklerini, keyifle dolaştıklarını dile getirdiler. İçinde Yunanistan vardı, İsrail vardı, Lübnan vardı, Filistin vardı, İran vardı, hepsi vardı. Hatta İskoçlar vardı bir alt sokakta. Dolayısıyla, her yerden insanlarla buluşuyoruz. Yöneticiler olarak da bu mesajı hem yurtiçine hem dünyayı güçlü bir şekilde verirsek, terörizmi aşağı indirecek, terör olaylarını yok edecek en iyi şey, güzel duygulardır. Onları büyütmemiz lazım.”

“SAKSI” YANITI: MORALİMİZ DÜZELSİN, ONDAN SONRA HALKIMIZI AYDINLATIRIZ

2016’da burada saksılar yoktu ve terör saldırısı vardı. Şimdi olağan şüpheli gibi gösteriliyor. Bu durum siyaseten bir tartışma mı? Burada bir terör saldırısı var. Hepimizin ortak kucaklaşması gerekirken, bu tartışmayı nasıl buluyorsunuz?

“Bütün okumalarımı bir süre sonraya bıraktım; erteledim. Şu anda bunların hiçbirine cevap vermeyeceğim. Bazı kurumların verdiği kararları uygulayacağım. Ama bütün niyetleri, tüm yanlış hamleleri bir süre erteledim. Moralimiz düzelsin, ondan sonra halkımızı aydınlatırız.”