Taliban bile liyakat dedi. Hükümet yetkililerinin aile üyelerini kurumlara ataması yasaklandı

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Hibatullah Akhundzada, bu şekilde pozisyonlara getirilmiş olan oğul ya da aile üyesi kişilerin yerine başka atamalar yapılması talimatını verdi.



Akhundzada, aile üyelerinin gelecekte benzer pozisyonlara getirilmesinin de önünü kapadı.



Taliban, yönetimi ele geçirdiği 2021’de, ülkedeki üst düzey bazı kurumlardaki kişilerin işlerine son verdi. Birçok bu şekilde yönetici de yaşanan kaosta ülkeden kaçtı.



Devam eden süreçte, tecrübesiz kişilerin aile ilişkileri üzerinden üst düzey makamlara getirildiğine yönelik suçlamalar dile getiriliyordu.



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