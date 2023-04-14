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Taliban, Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları Afganistan için bir araya geldi

Rusya, Çin, İran ve Pakistan'dan üst düzey diplomatlar, Özbekistan'ın Semerkand kentinde Afganistan'daki durumla ilgili bölgesel güvenlik konulu bir konferansa katıldılar.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 09:48
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Taliban, Rusya ve Çin Afganistan için toplandı

Taliban, Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları Afganistan için bir araya geldi
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Editör: Serkan Talan

Özbekistan, Perşembe günü Rusya ve Çin de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarının Taliban yönetimindeki Afganistan ile ilgili durumu ve işbirliğini gözden geçirmek üzere bir konferansa ev sahipliği yaptı.

AFGAN KADINLARIN ÇALIŞMA VE EĞİTİM KONULARI TARTIŞILDI

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, katılımcıların "kapsayıcı bir hükümetin kurulması, Afgan kadınlarına çalışma ve eğitim alma fırsatı ve haklarının güvence altına alınması gibi dünya toplumunun ana taleplerinin Afganistan'ın mevcut yetkilileri tarafından uygulanmasını" tartıştığı belirtildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, delegelerin Afganlara insani yardım sağlamak ve ülke ekonomisini eski haline getirmek için "ortak eylem mekanizması" geliştirilmesi gereğine vurgu yapıldığı belirtildi.

LAVROV DA KATILDI

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov konferansta kendi heyetlerine başkanlık ettiler.

Toplantıda konuşan Taliban’ın Dışişleri Bakanı Muttaqi, hükümetin Afgan kadınların çalışma ve eğitime erişimine getirdiği kısıtlamaları tartışmadı, ancak Taliban'ın "sorumlu bir hükümet olarak yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduklarını" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çin, Rusya, Pakistan ve İran dışişleri bakanlarının Afganistan Dörtlü Grubu olarak bilinen grup altında ayrı görüşmelerde bulunduklarını ve siyasi istikrarı korumak ve insani bir krizi önlemek için Taliban yetkilileriyle işbirliği yapma gereğini tartıştıklarını söyledi.

Pekin ve Moskova, ABD liderliğindeki Batılı birliklerin 20 yıllık savaşın ardından geri çekilmesiyle Ağustos 2021'de Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdiklerinden bu yana Taliban'la ilişkilerini hızlandırdı.

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