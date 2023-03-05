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Afganistan da kendi SİHA'sını yaptı. Görüntüler sosyal medyanın diline düştü

Afganistan'da mühendisler yerli imkanları kullanarak 'Bakhtyar' adı verilen bir Silahlı İnsansız Hava Aracı üretti. SİHA'nın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 13:55
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Afganistan kendi SİHA'sını üretti

Afganistan da kendi SİHA'sını yaptı. Görüntüler sosyal medyanın diline düştü
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Afganistan İslam Emirliği’ne bağlı Kabil Emniyeti eski sözcüsü Mubin Han’ın sponsorluğunda Afganistan ilk SİHA’sını üretti.

Mildefin.com'da yer alan habere göre; Bakhtyar adı verilen SİHA’yı genç bir Afgan mühendisin yerli imkanları kullanarak ürettiği belirtildi.

İddiaya göre 700 km menzili bulunan İHA, 70 kg ağırlığındaki bomba ve iki roket ile yaptığı atışlarda tam isabet kaydetti.

Ayrıca Bakhtyar'ın ilk prototip S/İHA'sı 'Bakhtyar' S/İHA aracına dair görüntüler de sosyal medyaya sızdı.

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