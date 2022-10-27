İsmailağa Cemaati Afganistan'a giderek Taliban'ın elini öptü: Taliban Diyarbakır'a gelip, sözde Kürdistan'a destek vermişti

Cemaat’in önde gelen isimleri, Afganistan’a gerçekleştirdikleri ziyarette bir medresenin açılışını yaptı.



Oda TV’de yer alan haberde, İsmailağa heyeti daha sonra Afganistan İçişleri Bakanı Siraceddin Hakani, Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki başta olmak üzere birçok üst düzey kişiyle görüşmeler gerçekleştirdi.



Afganistan Eğitim Bakanı Mevlevi Habibullah Ağa ile de görüşmeler gerçekleştiren İsmailağa heyeti, ülkedeki eğitim durumuyla ilgili bilgiler aldı.



Afganistan Enerji ve Su İşleri Bakanı Molla Abdullatif Mansur’u da ziyaret eden heyet, tadilatını yaptıkları Enerji ve Su İşleri Bakanlığı Camii'nin açılışını da gerçekleştirdi.



İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (IDDEF) söz konusu ziyareti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.



Paylaşımda, “İsmailağa camiamızdan kıymetli hoca efendilerin teşrifleriyle Kabil'de eğitim seferberliğimizin merkezi olacak Seyyidül Murselin Medrese'mizin açılışını gerçekleştirdik” ifadeleri yer aldı.



“KÜRDİSTAN’I TANIYORUZ” DEMİŞLERDİ

İsmailağa cemaatinin, Afganistan’daki Taliban ziyareti, yoğun tepki çekti.



Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da, Alimler ve Medreseler Birliği tarafından gerçekleştirilen, “7’nci Alimler Buluşması”na Taliban’dan bir heyet katılmıştı. “Alimler Buluşması” konferansında yer alan Taliban yönetiminin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kürdistan’ı tanıdıklarını söyleyerek şöyle konuşmuştu:

“Kürdistan konusu İslam devletlerinin sorunlarından bir tanesidir. İnşallah bu soruna da bir çözüm yolu bulunur. Ama en önemlisi Müslümanların birliğidir ki İslam alimleri üzerinden bu konuda ilerleme sağlanıyor. İslam alimlerinin engin bilgisi sayesinde, İslam aleminin ve sizlerin sorunları en iyi şekilde çözülebilir.



Biz Kürdistan'ı tanıyoruz. Çünkü Kürt arkadaşlarımız var ve onlarla ilişki içerisindeyiz. Ancak şunu belirtmek istiyorum; bu ziyaretimizin siyasi konulardan uzak olmasını ve ilim, alim ve medreselere odaklanmamızı istiyorum.”



Taliban sözcüsü Mücahid’in bu ifadeleri gündem olmuştu.



İDDEF'in paylaşımı: