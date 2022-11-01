Taliban'dan kadın öğrenciye kırbaç

Sosyal medyada paylaşılan videoda kadın öğrencilerin geçtiğimiz pazar günü Badakhshan Üniversitesi'nin kapısı dışında Taliban hükümetinin personeli tarafından saldırıya uğradığını ortaya koydu.

KADIN ÖĞRENCİLERE KIRBAÇLA VURDU

Görüntülerde görevlinin kapıları yumruklayarak içeri girmek isteyen öğrencilerin peşinden koşarak elindeki kırbaçla onlara vurduğu görüldü.

Kadın öğrenciler, kadınlar için Taliban tarafından zorunlu kılınan burkayı giymedikleri için üniversiteye girişlerine izin verilmediğini söyledi.

Düzinelerce protestocu kadın öğrenci, “eğitime erişim” için sloganlar attı.

REKTÖR, "TALEPLERİNİZ GERÇEKLEŞECEK" DEDİ

Khamma Press'in haberine göre, üniversitenin rektörü Naqibullah Qazizada, Taliban'ın "erdem memuru" tarafından öğrencilere yönelik baskıyı kabul etti ve öğrenci taleplerinin gerçekleştirileceği konusunda güvence verdi.

Yerel yetkililer, öğrencilerin önüne kapıların kapatılması kararının, üniversitenin yönlendirme komitesi tarafından alındığını bildirdi.