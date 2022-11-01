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Taliban'dan kadın öğrenciye kırbaç

Afganistan'ın kuzeydoğusunda okullarına girmek isteyen kadın üniversite öğrencileri burka giymedikleri için içeri alınmadı. Eğitim haklarına engel olunmasını protesto eden Afgan kadınlar "erdem memuru" denilen bir Taliban hükümet görevlisi tarafından kırbaçlandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:28
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Taliban kadın öğrencileri kırbaçladı

Taliban'dan kadın öğrenciye kırbaç
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Sosyal medyada paylaşılan videoda kadın öğrencilerin geçtiğimiz pazar günü Badakhshan Üniversitesi'nin kapısı dışında Taliban hükümetinin personeli tarafından saldırıya uğradığını ortaya koydu.

KADIN ÖĞRENCİLERE KIRBAÇLA VURDU

Görüntülerde görevlinin kapıları yumruklayarak içeri girmek isteyen öğrencilerin peşinden koşarak elindeki kırbaçla onlara vurduğu görüldü.

Kadın öğrenciler, kadınlar için Taliban tarafından zorunlu kılınan burkayı giymedikleri için üniversiteye girişlerine izin verilmediğini söyledi.

Düzinelerce protestocu kadın öğrenci, “eğitime erişim” için sloganlar attı.

REKTÖR, "TALEPLERİNİZ GERÇEKLEŞECEK" DEDİ

Khamma Press'in haberine göre, üniversitenin rektörü Naqibullah Qazizada, Taliban'ın "erdem memuru" tarafından öğrencilere yönelik baskıyı kabul etti ve öğrenci taleplerinin gerçekleştirileceği konusunda güvence verdi.

Yerel yetkililer, öğrencilerin önüne kapıların kapatılması kararının, üniversitenin yönlendirme komitesi tarafından alındığını bildirdi.

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Ne Mutlu Türküm Diyene
1.11.2022 17:26
Türkiye deki kızlarımız buna iyi baksınlar. Atatürk ruhun şad mekanın cennet olsun.  
 
ZOO
1.11.2022 17:17
İnsan kılığında YARATIKLAR  
 
oy zamanı
1.11.2022 16:50
işte mustafa kemal atatürk türk kadınını bu zihniyetten kurtardı  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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