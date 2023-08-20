Taliban sözcüsünün erkek korumasıyla cinsel ilişki görüntüleri ortayla çıkınca İlahiyatçı Cemil Kılıç büyük yorumu yaptı

Taliban'ın sözcüsü Molla Ahmad Ahund'un koruması ile ilişkiye girdiği görüntüler tüm dünyada gündem oldu. İlahiyatçı Cemil Kılıç, karma eğitime karşı çıkanları Taliban yönetimine giren Afganistan üzerinden uyardı.

Taliban sözcüsünün erkek korumasıyla cinsel ilişki görüntüleri ortayla çıkınca İlahiyatçı Cemil Kılıç büyük yorumu yaptı

Taliban rejimi yönetimi ele geçirdikten sonra eşcinsel ilişkinin İslam’a aykırı olduğunu ve mutlaka cezalandırılması gerektiğini açıklamıştı.

Taliban'ın sözcüsü Molla Ahmad Ahund'un korumalığını yapan bir erkekle ilişkiye girdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tüm dünyada gündem oldu.

"TÜRKİYE'DE BENZER GÖRÜNTÜLERE NEDEN OLABİLİR"

Afghanistan International tarafından servis edilen gizli kamera görüntülerinin ardından İlahiyatçı Cemil Kılıç, karma eğitime karşı çıkanları Taliban yönetimine giren Afganistan üzerinden uyardı.

Katı harem selamlık uygulamalarının eşcinselliğe alan açtığını vurgulayan Kılıç şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan İslam Emirliğini yöneten TALİBAN'ın sözcüsünün korumasıyla cinsel birlikteliğini gösteren izleti bütün dünyada şaşkınlıkla karşılandı. Ancak nerede katı harem selamlık varsa orada bir şekilde eşcinselliğe alan açılmış olur. Türkiye'de okulların harem selamlık olarak ayrılması benzer görüntülere neden olabilir."

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