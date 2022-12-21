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Taliban'a 'kararını gözden geçir' çağrısı 

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da kadınların üniversiteye girişini yasaklayan Taliban yönetimine bir çağrıda bulundu. Bakanlık, kararın bir an önce gözden geçirilmesini istedi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:19
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Taliban'a 'kararını gözden geçir' çağrısı 

Taliban'a 'kararını gözden geçir' çağrısı 
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Afganistan’da Taliban yönetiminin kadınlara üniversiteye girişi yasaklaması üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Afganistan’da yükseköğretimde de kız öğrencilere getirilen eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz. Eğitim, tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkıdır. Afganistan’da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahse konu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların bir an evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz."(AA)

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