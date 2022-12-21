BM'den Taliban'ın kadın öğrencilerin üniversite eğitimini askıya almasına tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yazılı açıklamasında, bu uygulamanın Afganistan'daki kadın haklarına vurulmuş bir darbe olduğunu belirterek kararın, "tüm ülke için üzücü bir gerileme" teşkil ettiğini belirtti.

Kadınların sosyal hayattan sistematik bir şekilde dışlanmasının dünyadaki yenilik ve gelişmelere ters düştüğünü kaydeden Türk, çok sayıda doktor, öğretmen ve hukukçu adayı olabilecek kadınların emeğinin ziyan edildiğinin altını çizdi.

Türk, "Kadınların orta ve yüksek eğitime katılımını askıya almak, Afganistan'ın uluslararası hukuka karşı sorumluluklarının açık ihlalidir." ifadesini kullandı.

Taliban yetkililerine bu karardan dönme çağrısında bulunan Türk, "Kadınların eğitime her seviyede ve ayrımcılığa uğramadan erişimi, temel ve sorgulanamaz bir haktır." ifadesine yer verdi.

Taliban yönetimi dün, Bakanlar Kurulu kararı ile kadın öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını bildirmişti.