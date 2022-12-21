21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den Taliban'ın kadın öğrencilerin üniversite eğitimini askıya almasına tepki

BM'den Taliban'ın kadın öğrencilerin üniversite eğitimini askıya almasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Afganistan'da Taliban yönetiminin, kadın öğrencilerin üniversite eğitimlerini askıya alma kararının, uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:05
Takip Et

Birleşmiş Milletler Taliban'ın kadın öğrencilerin üniversite eğitimini askıya almasına tepki gösterdi

BM'den Taliban'ın kadın öğrencilerin üniversite eğitimini askıya almasına tepki
+
Aa
-

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yazılı açıklamasında, bu uygulamanın Afganistan'daki kadın haklarına vurulmuş bir darbe olduğunu belirterek kararın, "tüm ülke için üzücü bir gerileme" teşkil ettiğini belirtti.

Kadınların sosyal hayattan sistematik bir şekilde dışlanmasının dünyadaki yenilik ve gelişmelere ters düştüğünü kaydeden Türk, çok sayıda doktor, öğretmen ve hukukçu adayı olabilecek kadınların emeğinin ziyan edildiğinin altını çizdi.

Türk, "Kadınların orta ve yüksek eğitime katılımını askıya almak, Afganistan'ın uluslararası hukuka karşı sorumluluklarının açık ihlalidir." ifadesini kullandı.

Taliban yetkililerine bu karardan dönme çağrısında bulunan Türk, "Kadınların eğitime her seviyede ve ayrımcılığa uğramadan erişimi, temel ve sorgulanamaz bir haktır." ifadesine yer verdi.

Taliban yönetimi dün, Bakanlar Kurulu kararı ile kadın öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını bildirmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
1
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
5
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
6
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
7
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.