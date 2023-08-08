Taliban'dan kız çocuklarına okul yasağı

Afganistan’da yönetimin Taliban'ın eline geçmesinin ardından kadınlara yönelik kısıtlamalar günbegün artırıldı. Son olarak ülkenin bazı eyaletlerinde 10 yaşından büyük kız çocuklarının okula gitmesini yasakladı.

Taliban'dan kız çocuklarına okul yasağı

BBC Farsça’nın haberine göre, bazı eyaletlerde üçüncü sınıfın üzerindeki kız çocuklarının evlerine gönderilmesi için müdürlere talimat verildi.

Kısıtlama, Taliban yönetimindeki Eğitim Bakanlığı tarafından okul müdürlerine bildirildi. 2021'de iktidarı ele geçiren Taliban, daha önce de kadınların toplumdaki rolünü kısıtlayan adımlar attı.

Kadınların lise ve üniversite eğitimi almalarını yasaklayan Taliban, parklara, lunaparklara ve spor salonlarına girmelerini de engelledi.

Ayrıca, kadınlara başlarını kapatma ve kapalı kıyafetler giyme zorunluluğu getirildi. Ayrıca devlet dairelerinde çalışan kadınlar işten çıkarıldı, sivil toplum kuruluşlarında çalışmaları da yasaklandı.

Öne Çıkanlar
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Yakı otu prostatla savaşıyor Şifalı Bitkiler
Yakı otu prostatla savaşıyor
Gece kulübünden çıkan gençlere ücretsiz taksi hizmeti Dünya
Gece kulübünden çıkan gençlere ücretsiz taksi hizmeti
Mahfi Eğilmez Merkez Bankası’nın dolar operasyonunu açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez Merkez Bankası’nın dolar operasyonunu açıkladı
Yakı otu kabızlığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yakı otu kabızlığa iyi geliyor
Bahçede otururken Suriye'den gelen mermiyle vuruldu Güncel
Bahçede otururken Suriye'den gelen mermiyle vuruldu
Kamboçya Başbakanı 39 yıllık görevini oğluna devrediyor Dünya
Kamboçya Başbakanı 39 yıllık görevini oğluna devrediyor
İmamoğlu-Özgür Özel cephesinden ortak formül. Kulislerden sızdı Siyaset
İmamoğlu-Özgür Özel cephesinden ortak formül. Kulislerden sızdı