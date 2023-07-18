Taliban'ın Afgan kadın ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamaları arttı

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanana rapora göre Taliban'ın kadın ve kız çocuklara yönelik kısıtlamaların arttırıldığı ortaya çıktı.

Taliban'ın Afgan kadın ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamaları arttı

Editör: Ersoy Özdem

BM'nin yayınladığı insan hakları durumuna ilişkin bir raporda, Taliban yetkililerinin Afganistan'da eğitim ve istihdam da dahil olmak üzere kadınlara ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamaları son aylarda daha da arttığı ortaya çıktı.

Afganistan'daki BM misyonunun Mayıs ve Haziran aylarındaki gelişmeleri içeren raporunda, Taliban'ın Halk Sağlığı Bakanlığı'nın özel tıp eğitimi almak için sınavlara yalnızca erkeklerin girmesine izin verileceği duyuruldu.

Raporda, bunun Şubat ayında açıklanan tıp öğrencilerinin mezuniyet sınavlarına girmesine yönelik yasağın ve geçen Aralık ayında kadınların üniversitelere devam etmesine yönelik getirilen yasağın ardından geldiği belirtiliyor.

BM, Taliban'ın kadınların hareket ve istihdam özgürlüğüne yönelik daha önce duyurulan kısıtlamaları uyguladığı örnekleri kaydettiğini söyledi.

Rapora göre, Mayıs ayı başlarında uluslararası bir sivil toplum kuruluşunun iki Afgan kadın çalışanı, yanlarında erkek refakatçi veya mahrem olmadan seyahat ettikleri için Taliban güçleri tarafından bir havaalanında tutuklandı.

Ayrıca, Taliban'ın ahlaksızlık ve erdem dairesi üyelerinin bir kadını sopayla dövdüğü ve onu halka açık bir parktan çıkmaya zorladığı bir olay da dahil olmak üzere, kadınlara yönelik fiziksel şiddete dair raporların da bulunduğu açıklandı.

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